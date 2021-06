Spécialiste du Paris Saint-Germain, Stéphane Bitton donne son avis sur le mercato estival et pense que Leonardo devrait se concentrer sur des joueurs de l’Equipe de France.

Sur les ondes de « France Bleu Paris », Stéphane Bitton a donné son avis sur le mercato et les joueurs que Leonardo devraient recruter. Il souhaite que le club de la capitale se renforce avec des éléments français comme N’Golo Kanté ou encore Kingsley Coman. « Le match m’a bien plus et je me suis laissé aller, je me suis dit : ‘ah s’il y en avait quelques-uns qui faisaient partie de l’effectif du PSG parmi ces joueurs de l’équipe de France !’ Ça ne déplairait pas. Il y en a un qui y a été, c’est Adrien Rabiot. J’ai bien aimé Kingsley Coman aussi. Il y a quelques joueurs qui ne feraient pas de mal au PSG, sans parler des milieux Paul Pogba et N’Golo Kanté quand il sera de retour puisqu’il devait récupérer après sa victoire en Ligue des Champions. Ça devrait donner des idées aux dirigeants du PSG. » Voir si cette avis sera étudié par les dirigeants du club de la capitale…