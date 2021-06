Actuellement en pleine préparation avec l’Equipe de France pour disputer l’Euro 2020 qui débute dès vendredi soir, Kylian Mbappé n’a toujours pas donné sa décision pour son avenir.

Spécialiste et grand fan du Paris Saint-Germain, Stéphane a livré son expertise et espère plus que jamais que l’attaquant tricolore va rester en France la saison prochaine. Il reste malgré tout confiant et fait confiance au président du PSG pour convaincre son joueur de poursuivre l’aventure. « La parole de Nasser al-Khelaïfi est assez rare pour être écoutée et décryptée. Après dix ans, c’était le moment de faire le bilan. Il est excellent évidemment. La marque PSG est connue dans le monde entier. Il est ambitieux et le restera. Le but avoué c’est de remporter la Ligue des champions après être passé deux fois pas très loin. Il fait un bilan assez lucide sur ce qu’est le PSG aujourd’hui. Il reconnait aussi des erreurs. QSI, que les supporters se rassurent, ne lâchera pas le club, » a confié Bitton sur « France Bleu. »