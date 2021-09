Légende du Stade de Reims mais aussi du Paris Saint-Germain, Carlos Bianchi est impatient de voir le match de Ligue 1 face au PSG ce dimanche et les premiers pas de Lionel Messi.

L’Argentin s’est aussi confié sur le mercato estival parisien et ne voit pas comment le club de la capitale ne peut pas remporter la Ligue des champions cette saison. « Le PSG a bâti une équipe pour remporter la Ligue des champions. Je me rappelle avoir dit il y a deux ans au président du Paris Saint-Germain que le trophée ne devrait pas échapper à Paris ou à Manchester City. Le PSG a perdu en finale contre le Bayern, et City a échoué face à Chelsea. Ces deux équipes ont les arguments pour gagner, mais heureusement que le football n’a rien de rationnel, » commente l’ancien buteur et entraîneur dans « L’Union. »