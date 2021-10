Impressionné, Habib Beye a encensé les Bretons pour leur victoire du week-end face à l’armada du PSG.

Présent sur le plateau du Canal Football Club hier soir, Habib Beye en a profité pour revenir sur la défaite du Paris Saint-Germain ce dimanche à Rennes (0-2). Plutôt que d’accabler les hommes de Mauricio Pochettino, l’ancien Marseillais a surtout tenu à saluer la grosse prestation des Rennais, auteur d’un très gros coup au Roazhon Park.

« C’est une question d’équilibre, mais il y a aussi la performance de Rennes qui fait que le Paris Saint-Germain perd. On parle beaucoup du PSG, mais on oublie de dire que Rennes dans le volume de course, l’intensité, les duels et la qualité sur le terrain… c’est ce qui fait aussi que le PSG perd ce match. Le déséquilibre, on peut toujours en parler. C’est vrai que c’est difficile lorsque vous sortez d’un match de Ligue des champions avec autant d’émotion face à Manchester City. Vous gagnez au Parc des Princes avec le but de Messi. Il y a tout cela qui fait que la redescente est un peu plus difficile. »