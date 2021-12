Grand fan de Mbappé depuis toujours, Bernardo Silva ne manque pas d’éloges au sujet de son ancien coéquipier de l’AS Monaco.

Anciens coéquipiers à l’AS Monaco, Bernardo Silva et Kylian Mbappé auront martyrisé les défenses de Ligue 1 tous les deux pendant un peu plus d’une saison. Interrogé cette semaine au sujet du Français au micro de CBS, le milieu de Manchester City avoue ne pas être très surpris de la progression fulgurante du Parisien.

« Je savais que Kylian Mbappé était différent dès le début. Normalement, quand on a 16 ans, on a un peu peur des plus grands. Lui, il s’approchait des défenseurs et les tuait en dribblant. Je me souviens qu’après la première ou la deuxième séance d’entraînement qu’il a eue avec nous, je suis allé voir Joao Moutinho et nous nous sommes dit tous les deux : ‘wow, qui est ce gamin ?’. Donc oui, puis après deux ans, il a commencé à jouer plus souvent avec nous et maintenant il est l’un des meilleurs joueurs du monde. »