Ben White, 23 ans, a réalisé une bonne saison avec son club formateur de Brighton. Il attire de nombreux clubs européens comme Arsenal ou le Paris Saint-Germain.

Il y a quelques semaines, The Sun annonçait que le vice champion de France avait coché le nom de Ben White, défenseur central de Brighton. Ce dimanche, The Mirror annonce la même chose. Le média rajoute que le club londonien d’Arsenal a fait une offre de 46 millions. Une offre refusée car Brighton espérer récupérer 56 millions sur ce transfert. Affaire à suivre mais avec l’arrivée de Wijnaldum, l’arrivée imminente de Donnarumma et le dossier Hakimi, il semble difficile pour le PSG de lâcher presque 60 millions pour ce joueur.