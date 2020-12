L’ancien attaquant de Chelsea, Demba Ba, a dévoilé les coulisses de la soirée européenne de mardi en Ligue des Champions.

Mardi soir au Parc des Princes, la rencontre entre le PSG et l’Istanbul Basaksehir a été suspendu après la décision des joueurs de quitter la pelouse pour protester contre les injures racistes du 4e arbitre à destination de l’un des membres du staff turc. Après plusieurs minutes d’arrêt, les joueurs de Basaksehir ont refusé de retourner sur la pelouse sous l’impulsion de l’ancien Caennais, Enzo Crivelli. C’est en tout cas ce qu’explique le Sénégalais Demba Ba, dans une interview qui sera diffusée samedi soir sur beIN SPORTS.

« Ça a commencé à parler à droite, à gauche, et il y en a quelques-uns qui ont élevé la voix pour dire : ‘Soit on sort tous, soit on ne sort pas’. J’ai été surpris par certaines réactions, notamment celle d’Enzo Crivelli. Je lui ai dit : ‘Enzo, s’ils sortent tous, tu sors. Tu as 25 ans, tu sors’, a raconté Demba Ba à propos de l’ancien Caennais. Si vous saviez la violence avec laquelle il m’a crié dessuspour me dire : ‘Non je ne sors pas, ce sont des choses qui doivent être éradiquées des terrains de football et si on ne fait rien aujourd’hui, ça continuera’. Il a décidé de ne pas sortir et il a été suivi par l’équipe. Ils sont tous restés et on a joué le lendemain. » Mercredi soir, les Stambouliotes se sont lourdement inclinés face au PSG (5-1).