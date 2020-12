Chacun le sait, la rencontre entre le PSG et Basaksehir en Ligue des Champions a été interrompue à la 13e minute à cause de propos jugés racistes du 4e arbitre. Mais petite histoire dans l’histoire : Demba Ba en veut à Thomas Tuchel.

Demba Ba s’est expliqué avec Sebastien Coltescu. Une semaine après le triste incident impliquant le 4e arbitre de la rencontre de Ligue des Champion entre le Paris Saint-Germain et l’Istanbul Basaksehir, l’attaquant sénégalais ne démord pas. Même si l’histoire avec l’officiel est désormais derrière lui, l’ancien joueur de Chelsea ne digère pas l’altitude de Thomas Tuchel.

« Certaines personnes de Paris, ou plutôt une personne de Paris, j’aurais aimé qu’elle soit devant la caméra et qu’elle explique comment elle nous a traités. Parce que je n’accepte pas cela et que je ne l’accepterai jamais, et la prochaine fois que je le verrai, il en entendra parler. Il a eu une discussion avec un ou deux joueurs de notre équipe et nous a en gros reprochés ce qui s’est passé. C’est son problème, pas le mien. Ce n’est pas quelque chose que je vais partager à la caméra. Mais si je dois le voir un jour, j’en parlerai avec lui » a expliqué Demba Ba.