Demba Ba et Sébastien Coltescu se sont entretenus au téléphone. Et l’attaquant sénégalais l’a confirmé ce mercredi, l’arbitre de PSG-Basaksehir s’est excusé pour ses propos tenus au Parc des Princes.

Ils se sont expliqués. Demba Ba et Sébastien Coltescu se sont eu au téléphone et se sont réconciliés. Pour rappel, la semaine dernière, le match entre le PSG et Basaksehir en Ligue des Champions a été interrompu à la 13e minute après des propos jugés racistes tenus par le 4e arbitre du match. Celui-ci a créé une vague d’indignations et de condamnations dans toute l’Europe.

L’ancien joueur de Chelsea a également confirmé que son compatriote Ousmane N’Doye a joué les médiateurs. « Quelqu’un à qui je ne pouvais pas dire non m’a appelé et m’a dit que l’arbitre voulait me parler. J’ai dit, ok, puis Sebastian Coltescu m’a appelé. Il m’a expliqué qu’il n’était pas un homme raciste. Il s’est excusé pour ce qu’il s’est passé. Il est désolé pour ce qui est arrivé », a affirmé l’attaquant sénégalais dans la presse turque.