Pour Bruno Satin, le PSG a besoin d’un nouvel entraîneur avec une tactique de jeu bien plus élaborée.

Invité sur le plateau de Canal+ cette semaine, l’agent de joueurs Bruno Satin est revenu sur les récentes prestations du Paris Saint-Germain. Et s’il se réjouit de la forme du moment de Neymar, encore auteur d’un triplé mercredi soir en Ligue des Champions face à l’Istanbul Basaksehir (5-1), il s’inquiète du jeu collectif proposé par le champion de France. Un véritable désastre, dont Thomas Tuchel en est la principale cause.

« Aujourd’hui, l’image de Neymar est accolée à celle du PSG. Il est pour les années qui viennent probablement le plus gros joueur avec les déclins de Messi et Cristiano. Donc c’est vraiment le joueur à ne pas perdre. C’est l’attraction. Et conserver Kylian Mbappé ? Probablement. Mais ils n’ont pas la même feuille de route. Mbappé s’imagine bien ailleurs. Il est dans une autre phase de sa carrière. Il y a une chose importante aussi. Aujourd’hui le PSG, sur le terrain, ne tire pas totalement profit d’avoir Neymar et de ce qu’il représente en tant que passeur. Il n’y a pas assez de mouvement. Au niveau collectif, c’est pauvre. Le plan de jeu du PSG, ça se résume à donner le ballon à Neymar ou Mbappé pour qu’il fasse la différence. Là, il y a un vrai chantier pour un vrai entraîneur. Thomas Tuchel ira au mieux au bout de son contrat. On va arriver dans une période importante. La câlinothérapie de Tuchel avec 15 jours à Noël… Là il va y avoir une période extrêmement importante. Comment vont-ils gérer la période des fêtes ? Le mois de janvier risque d’être chamboulé aussi. »