L’entraîneur argentin devrait percevoir un salaire beaucoup moins élevé que son prédécesseur, Thomas Tuchel.

Alors que le Paris Saint-Germain a officialisé le licenciement de Thomas Tuchel hier matin, l’annonce du recrutement de Mauricio Pochettino ne devrait plus tarder. Les dernières rumeurs font état d’une officialisation en fin de semaine. L’Argentin, sans club depuis son départ de Tottenham en 2019, devrait signer un contrat d’un an et demi, avec une année supplémentaire en option. De quoi permettre au club de limiter la casse, qui pourra se débarrasser de Pochettino en 2022 en cas de flop.

Si ce changement d’entraîneur – qui intervient après une victoire 4 à 0 du PSG face à Strasbourg avant la trêve – n’assure aucune garantie sur le plan sportif, il sera assurément bénéfique sur le plan financier. Certes le PSG a dû remercier Tuchel avec environ 7 millions d’euros d’indemnités, mais il devrait faire des économies considérables sur le salaire de son nouvel entraîneur à en croire les informations du Parisien. Sans révéler le montant, le journal francilien assure que Mauricio Pochettino touchera bien moins que son prédécesseur. Le salaire de l’ancien du Borussia Dortmund était de 7,5 M€/an à Paris.