Unai Emery estime que Mauricio Pochettino est le coach parfait pour le Paris Saint-Germain.

Dans une interview accordée à beIN Sports, Unai Emery a rendu un bel hommage à Mauricio Pochettino. L’ancien coach du PSG, aujourd’hui en poste à Villarreal assure que l’Argentin saura porter le club de la capitale sur le toit de l’Europe dans les prochaines années. « Le championnat de France a énormément de bonnes équipes et de bons joueurs. Mais je crois que Pochettino est l’entraineur parfait en ce moment pour le PSG. D’ailleurs je suis convaincu que le PSG gagnera la Champions League. C’est juste une question de temps. »

Des compliments qui ne sont pas si surprenants, quand on sait le respect que porte Unai Emery à son homologue argentin. Les deux hommes se sont régulièrement croisés en Liga, lorsqu’Emery entraînait Valence et Pochettino l’Espagnol Barcelone. Ils se sont ensuite retrouvés en Premier League respectivement à la tête d’Arsenal et Tottenham.