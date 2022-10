Consultant pour France Bleu Paris, Eric Rabesandratana met la pression sur les hommes de Christophe Galtier avant le match et la réception de Troyes en Ligue 1 cet après-midi. Il espère voir un succès du PSG afin de garder son avance sur le dauphin lensois.

Sur les ondes de la radio il s’est exprimé et met la pression sur le champion de France en titre qui ne doit pas louper son rendez-vous. On a des retours avec Presnel Kimpembe. Je pense que cela va lui faire du bien de retrouver la compétition. Carlos Soler va probablement être titulaire. Je ne serais pas non plus surpris de voir un Nuno Mendes sur le côté. On va aussi poursuivre sur une certaine lancée. On le sait, il y a une obligation de résultat parce que le RC Lens l’a emporté hier. Il faut garder ses trois points d’avance. » A expliqué le consultant.