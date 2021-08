En interview pour l’Equipe, Jean-Michel Aulas, président de l’Olympique Lyonnais est revenu sur les objectifs de son club pour cette saison. Et il a par la même occasion, mentionné le recrutement faramineux du PSG.

« Comme tous les ans, on doit aller en Ligue des Champions et donc accrocher l’une des trois premières places. Paris est vraiment au-dessus du lot cette année et leur recrutement n’est même pas une bonne nouvelle pour le Championnat. Et après Paris, tout est possible », a déploré Aulas dans les pages de L’Equipe.