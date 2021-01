Mauricio Pochettino a dirigé ce dimanche au Camp des Loges son premier entraînement du PSG. Tous les joueurs étaient au rendez-vous.

D’ordinaire, les sud-Américains reviennent tardivement des fêtes de fin d’année. Pas cette fois. Tous voulaient être au rendez-vous de la grande première de Mauricio Pochettino. L’argentin s’est installé dans les pantoufles de Thomas Tuchel, limogé à Noël. Mbappé, Neymar et consorts ont pu découvrir le style Pochettino, que l’ont dit à la fois humain et exigeant. Rappelons qu’il fut joueur et même capitaine du PSG entre 2001 et 2003, avant d’embrasser une carrière d’entraîneur.

Un premier entraînement sous l'œil du président Nasser Al-Khelaïfi. pic.twitter.com/Qt3tfAZLDr — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 3, 2021