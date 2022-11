Peu en vue depuis le début de la saison, Ekitike va s’imposer au PSG, parole de Caillot.

Prêté cette saison au Paris Saint-Germain, le jeune Hugo Ekitike doit se contenter des miettes derrière la MNM. Mais pas de quoi inquiéter le président rémois Jean-Pierre Caillot, qui compte sur les 36 millions d’euros de son option d’achat.

« Il n’y a aucun doute », a rassuré le président du Stade de Reims sur RMC. « On connaît les qualités de Campos pour détecter les joueurs, et ça faisait bien longtemps qu’il suivait Ekitike. Ce n’est quand même pas facile de passer de Reims au PSG, le vestiaire et l’environnement sont différents. Mais c’est un garçon qui a toujours performé. (…) Il y avait beaucoup de clubs sur lui. Mais à ce montant-là, il y avait Newcastle et le PSG. »