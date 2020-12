Le PSG se déplace à Montpellier ce samedi en Ligue 1. Un match crucial pour le titre ?

PSG en zone de danger. Alors que l’OM assure et revient à une longueur des Parisiens, avec 2 matchs de retard, les Parisiens se déplacent à Montellier ce samedi à 21 heures pour la treizième journée de Ligue 1. Un match très important pour la lutte au titre. Sixième à deux points de la première place, le MHSC pourrait dépasser les hommes de Thomas Tuchel en cas de victoire. Une preuve, s’il en fallait une, que le PSG ne doit pas prendre ce match à la légère. C’est aussi l’avis d’Éric Rabesandratana, ancien de la maison.

« Vendredi, l’OM est revenu à un point de Paris, et quatre équipes peuvent passer devant en cas de victoire ce week-end. Attention de ne pas prendre ce match à la légère, surtout qu’on est entre deux matchs de Ligue des Champions, et qu’il faudra être sérieux contre Basaksehir mardi. On devrait revoir Kehrer, Rafinha, Herrera, Di Maria, Kean, Diallo et Bakker devraient retrouver du temps de jeu. Certains joueurs vont récupérer aussi, ça va faire du bien, car avec les nombreux blessés, il n’y avait pas beaucoup de roulement dans l’équipe. »