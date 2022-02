Ce samedi, le Paris Saint-Germain reçoit l’AS Saint-Etienne pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino ne pourra compter sur Leandro Paredes, touché aux adducteurs, selon les informations du Parisien.

Après la défaite, 3-1, face au Nantes, le PSG doit retrouver le chemin de la victoire afin de faire le plein de confiance avant le match retour contre le Real Madrid, le 9 mars prochain. Ce samedi à 21h, les parisiens reçoivent l’AS Saint-Etienne, qui lutte pour sa survie en Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino sera privé de Sergio Ramos, blessé au mollet, de Marco Verratti suspendu mais aussi de Leandro Paredes, qui est touché aux adducteurs, selon les informations du Parisien.

Le média ajoute que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain sera composé de Danilo Pereira, d’Idrissa Gueye et qu’il existe une incertitude entre Georginio Wijnaldum et Ander Herrera, qui n’a plus joué depuis le 23 janvier.