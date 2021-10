Arrivé au Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival, Georginio Wijnaldum fait peu à peu connaissance avec ses nouveaux partenaires et il est juste impressionné par Marco Verratti.

Il y a quelques jours, l’ancien du FC Liverpool avait encensé Lionel Messi et aujourd’hui c’est au tour de Marco Verratti de recevoir ses louanges. « Tout le monde dit Messi et Ronaldo parce qu’ils ont dominé le jeu pendant 15 ans, et le troisième joueur est toujours différent. Quand on parle des meilleurs joueurs du monde, les gens disent automatiquement les milieux de terrain et les attaquants, mais nous avons aussi de grands défenseurs. Virgil van Dijk est l’un d’entre eux. Je joue maintenant avec Verratti au PSG et il est phénoménal. Les gens ne le diront pas parce que son rôle n’est pas de marquer beaucoup de buts et d’obtenir beaucoup de passes décisives, mais ce qu’il fait à l’entraînement et sur le terrain est magnifique. » a-t-il déclaré lors d’une interview pour la FIFA.