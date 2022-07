À l’issue de la victoire, 4-0, du Portugal face à la Suisse en Ligue des Nations, Danilo Pereira, milieu de terrain a fait le bilan de sa saison avec le Paris Saint-Germain. S’il estime avoir réalisé une bonne saison sur le plan personnel, l’international portugais que la saison parisienne sur le plan collectif est décevante. Annoncé sur le départ, l’ancien joueur du FC Porto assure qu’il sera parisienne la saison prochaine.

Danilo Pereira sera t-il toujours un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le club de la capitale, il sera placé sur la liste des transferts lors du prochain mercato estivale. En effet, les dirigeants parisiennes veulent renouveler le milieu de terrain. Un secteur de jeu défaillant depuis de nombreuses années. Malgré ça, l’international Portugais, qui a réalisé une saison plutôt convaincante ne s’imagine pas quitter la capitale français cet été.

« J’ai réalisé une bonne saison individuellement, j’ai joué beaucoup, presque 40 matches. Collectivement, on a raté la Ligue des Champions. C’est vraiment dommage. Mais je suis satisfait de mon bilan et je n’ai pas envie de partir. J’espère que la saison prochaine, on fera mieux. Ça sera plus facile avec Kylian Mbappé. C’est super qu’il reste avec nous », a-t-il déclaré dans la zone mixte du stade José Alvalade à l’issue de la victoire portugaise, 4-0, face à la Suisse.

Cette saison, Danilo Pereira a joué 37 matchs toutes compétitions confondues pour 5 buts.