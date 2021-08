Poussé vers la sortie par les dirigeants du PSG, Julian Draxler ferait déjà l’objet d’une offre de 20 millions d’euros de la part du Bayer Leverkusen.

Si du côté des arrivées le Paris Saint-Germain a frappé très fort – avec comme dernière en date celle de Lionel Messi – les départs se font rare. Heureusement, Maricio Pochettino peut compter sur le Bayer Leverkusen pour se débarrasser de ses indésirables. C’est en tout cas ce qu’explique ce lundi le quotidien allemand Kicker, qui affirme qu’après Michel Bakker (7 M€) le club de Bundesliga devrait recruter Julian Draxler.

Le média précise que le Bayer Leverkusen aurait déjà transmis une première offre avoisinant les 20 millions d’euros aux dirigeants parisiens. Une offre plus qu’alléchante car le PSG se débarrasserait au passage du salaire XXL de l’Allemand (8 M€ par an). Seul hic, Julian Draxler ne souhaite pas quitter le club avant la saison prochaine. Titulaire et buteur ce week-end contre Strasbourg (4-2), Draxler est sous contrat avec Paris jusqu’en 2024. Affaire à suivre…