Dave Appadoo donne son avis sur la concurrence qu’il existe au Paris Saint-Germain entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma.

Le journaliste de « l’Equipe » n’est pas ultra serein et pense même que cette histoire peut avoir une répercussion sur la saison en cours. « Ça peut créer un climat autour de ce garçon qui, en plus d’être un gardien exceptionnel, est un élément important du vestiaire. Il a déjà été fondamental pour le PSG, il a des liens forts dans ce vestiaire. Ce n’est pas anodin ce qu’il se passe. Il faudra suivre ça à la loupe parce que cela peut également impacter la vie de cette équipe et de ce vestiaire. »