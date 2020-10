Pour le compte de la 6e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain reçoit Angers ce vendredi (21h sur Sport.fr) au Parc des Princes.

L’entraîneur parisien Thomas Tuchel devra faire sans Bernat et Kehrer, blessés et sans Kurzawa et Di Maria, suspendus. Neymar devrait débuter cette rencontre. Voici la composition probable des deux équipes.

Paris SG : Navas – Florenzi, Marquinhos (c), Kimpembe, Bakker – Verratti, Paredes, Herrera – Mbappé, Icardi, Neymar.

Angers : Bernardoni – Bamba, Traoré (c), Pavlovic, Ebosse, Aït-Nouri – Thioub, Capelle, Coulibaly, Fulgini – Bahoken.