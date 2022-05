En fin de contrat en juin prochain, Angel Di Maria s’est exprimé sur son avenir et a fait part de son envie de prolonger encore un peu l’aventure au PSG.

L’avenir d’Angel di Maria est flou. Partira ou restera au PSG ? Le meilleur passeur de l’histoire du club parisien, avec 113 unités, semble quelque peu sur le déclin et n’a jamais trouvé son rythme cette saison. Avec un temps de jeu considérablement réduit et le retour de prêt de Pablo Sarabia, l’avenir de l’attaquant argentin au PSG parait assez incertain. Toutefois, El Fideo n’a pas dit son dernier mot et a tendu une perche aux dirigeants parisiens en s’exprimant pour la radio argentine Urbana Play « Mon contrat se termine en juin, l’idée serait de terminer ici. Je ne sais pas si le club a envie que ça se passe comme ça. Il y a un pré-contrat, mais à voir si le club l’active. Sinon, j’essaierai de trouver une opportunité en Europe pour arriver dans les meilleures conditions au Mondial au Qatar », a-t-il expliqué. Reste à savoir si le PSG prendra la décision de prolonger Angel Di Maria ou de le laisser partir gratuitement cet été, après 7 années au sein du club de la capitale.