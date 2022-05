C’est désormais officiel, Angel Di Maria prendra sa retraite internationale après la Coupe du monde 2022, au Qatar. Le joueur argentin l’a confirmé dans une interview accordée au journal Olé.

« Après cette Coupe du monde, il sera temps. Il y a beaucoup de gars qui sont au niveau international, qui s’améliorent et petit à petit vont montrer qu’ils sont au niveau. J’ai réalisé ce que je voulais réaliser. Ce serait égoïste de ma part de continuer après tant d’années et après avoir obtenu ce que je cherchais. Après la Coupe du monde, je me retirerai », a déclaré Di Maria.

Pour rappel, le joueur en fin de contrat, quittera le PSG cet été.

