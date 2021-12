Actuellement sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2023, Angel Di Maria se sent toujours très bien dans la capitale et il n’envisage pas de faire ses valises dans l’immédiat.

Selon les informations de « RMC Sport », l’international argentin ne souhaite pas quitter la capitale cet hiver et reste en discussion permanente avec ses dirigeants qui souhaiteraient activer l’option pour prolonger son contrat d’un an : il devrait donc rester jusqu’en juin 2023. Angel Di Maria a confié à plusieurs reprises qu’il se plaisait à Paris et souhaitait encore y poursuivre sa carrière. Après ce passage au PSG, il pourrait prendre la décision de finir sa carrière en Argentine à Rosario. Affaire à suivre…