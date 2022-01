Jérôme Alonzo est revenu sur la gestion du vestiaire du Paris Saint-Germain et il n’est pas d’accord pour dire que les joueurs sont ingérables comme on l’entend souvent.

« C’est important le côté vestiaire. On dit souvent, et moi je ne suis pas d’accord avec ça, que ce vestiaire du PSG est ingérable. Moi, je pense qu’il y a quatre personnes qui peuvent le gérer. Guardiola, Klopp, Ancelotti et Zidane. Il y en a trois qui sont pris et le quatrième est libre. Le Qatar le sait ça et les joueurs le savent aussi. […]Si tu as envie d’être guidé il faut avoir envie de l’être. » Révèle-t-il sur le plateau de la « chaîne l’Equipe. »