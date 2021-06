Alessandro Florenzi, 30 ans, jouera l’Euro 2020 (11 juin – 11 juillet) avec l’Italie. Pour la Gazetta Dello Sport, le latéral droit évoque le statut de favori des Bleus mais aussi sa star Kylian Mbappé qu’il a côtoyé au Paris Saint-Germain.

L’Italien, Alessandro Florenzi prêté cette saison par l’AS Roma au Paris Saint-Germain a joué 21 matchs de Ligue 1 pour 2 buts marqués. Le vice champion de France qui avait une option d’achat de 9 millions d’euros ne conservera pas le défenseur qui sera de retour à l’AS Roma après l’Euro qu’il disputera avec l’Italie. Dans une interview pour la Gazetta Dello Sport, Florenzi a évoqué l’Equipe de France mais aussi son ancien coéquipier, Kylian Mbappé : « Mbappé, je l’ai vu en action toute l’année et c’est le plus fort du tournoi, peut-être même du monde. Comment on peut l’arrêter ? Avez-vous des conseils ? Je pense qu’il faut jouer en équipe. En tout cas, ils sont champions du monde, ce sont des favoris. » Cette saison Mbappé a joué 31 matchs de Ligue 1 pour 27 buts marqués. Il a terminé meilleur buteur du championnat pour la troisième saison consécutive.

L’Italie jouera la Turquie, vendredi pour le match d’ouverture de l’Euro tandis que les bleus, champion du monde en titre, joueront leur premier match mardi prochain à Munich.