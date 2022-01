Alain Roche a rendu un très bel hommage au défenseur central du Paris Saint-Germain Marquinhos. Il est subjugué par les prestations de celui occupe désormais le brassard de capitaine.

« Il est complet. Il a la vivacité, l’explosivité, la vitesse et il n’a pas peur d’aller au contact et au duel. Il sait très bien qu’il va rattraper tout le monde par sa vitesse. Il a un bon timing, une bonne anticipation et il n’est jamais au sol, ça veut dire qu’il est toujours bien placé. Il est brillant et il marque aussi, c’est bluffant. Il dégage de la sérénité. Il y a des défenseurs qui amènent de l’appréhension aux attaquants, mais lui, il amène de l’impuissance à l’attaquant. T’as l’impression que l’attaquant face à lui ne sait rien faire. Vous voyez tout le respect des attaquants quand ils le croisent. Il les relève et il n’y a jamais de conflit et d’accrochage. Pour moi, c’est peut-être le meilleur défenseur du Paris Saint-Germain depuis la création du club. Ce garçon sait tout faire », a encensé le consultant pour le Late Football Club.