L’ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain Alain Roche s’est confié sur la saison du club de la capitale et notamment les critiques autour de l’entraîneur argentin Mauricio Pochettino.

Alain Roche défend le technicien sud-américain et confirme qu’être entraîneur du PSG n’a rien de facile : « Ce n’est pas facile de mettre en place un nouveau schéma de jeu, avec des arrivées tardives et des états de forme différents. Et puis il faut intégrer Messi dans cette équipe et le faire cohabiter avec les autres à son meilleur poste. On aimerait tous que ce soit plus rapide, mais c’est normal qu’il y ait un procès. » A-t-il confié dans un entretien accordé au « Parisien. »