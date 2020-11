Sonny Anderson, consultant BeIn Sports, a donné son avis sur le prochain recrutement du club de la capitale.

Pour l’ancien joueur de Lyon, Paris devrait rapidement se positionné sur David Alaba, actuellement sous contrat avec le Bayern Munich. « Alaba à Paris ? Je dis oui. Car il a 28 ans, il est un peu plus vieux que Bernat. Mais l’Allemand a pas mal de blessures. Alaba n’est pas souvent blessé, et il peut jouer dans l’axe en plus d’être arrière gauche. Il a une grosse expérience, il a gagné la Ligue des Champions. Alaba, ce serait un vrai plus pour le PSG. Paris a perdu Thiago Silva sans le remplacer. Le PSG doit donc recruter un joueur avec une expérience et un grand niveau. Et ce joueur peut être Alaba ! Ce n’est pas une question d’argent, mais une question de projet », a indiqué le consultant sur l’antenne de BeIn Sports.