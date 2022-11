Nasser Al-Khelaïfi mène toujours une vive bataille contre la Super League et ses partisans.

Présent à la convention de l’UEFA cette semaine, Nasser Al-Khelaïfi a de nouveau pointé du doigt le projet de Super League européenne. « Il y a un peu plus d’un an, certains ont tenté de briser l’ECA et l’ensemble de l’écosystème du football. Comme dans un film, dans l’obscurité d’une nuit noire, ils ont essayé de voler le football aux clubs, aux joueurs et aux supporters. Certaines personnes essaient toujours de réécrire l’histoire et de diviser le football. Pour être honnête, je suis triste pour eux, car ils ont prouvé hier qu’ils ne comprennent tout simplement pas le football et son écosystème […] Le football n’est pas un contrat légal, c’est un contrat social. »

Le président du PSG en a d’ailleurs profité pour féliciter Benfica, leader sur le fil du groupe H en Ligue des champions. « On a entendu que la Ligue des champions ne suscitait pas d’émotions et que le football européen est en faillite, mais les clubs portugais sont toujours en lice dans les compétitions européennes ! Je ne comprends pas les critiques ! Félicitations à Benfica qui est le juste vainqueur de la poule. »