Aminata Diallo est sortie libre. Alors que sa garde à vue a été levée, les enquêteurs n’auraient rien retenu contre elle. Son avocat,Me Mourad Battikh, s’est exprimé via un communiqué, et a assuré que la joueuse du PSG contesté « formellement » les accusations.

« Aminata Diallo a appris avec stupéfaction qu’elle est soupçonnée d’être liée à l’agression dont elle et sa coéquipière Kheira Amraoui ont été victimes le 4 novembre dernier. Elle conteste formellement ces accusations », indique Me Mourad Battikh dans un communiqué partagé par la joueuse sur les réseaux sociaux. « Elle déplore la mise en scène parfaitement artificielle d’une rivalité entre elle et Kheira Hamraoui qui justifierait qu’elle s’en soit prise à sa coéquipière. Cette théorie ne correspond en rien à la véritable nature de leur relation (…) D’autres pistes bien plus sérieuses sont à ce jour envisagées par les enquêteurs n’impliquant nullement ma cliente. Aminata Diallo regrette l’emballement médiatique qui l’a d’ores et déjà condamnée, sans fondement, et elle rappelle qu’elle n’hésitera pas à défendre ses droits en justice si nécessaire contre toute diffamation ».

Pour rappel, Aminata Diallo a été entendue par les enquêteurs dans l’affaire de l’agression de Kheira Hamraoui, le 4 novembre dernier, alors qu’elle rentrait d’un diner organisé par le club du PSG avec Aminata Diallo.