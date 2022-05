La futur, possible, prolongation de Kylian Mbappé au PSG font évidement réagir en Espagne. Une fois n’est pas coutume Javier Tebas, président de la Liga, s’en est une nouvelle fois pris au club de la capitale française.

« Ce que va faire le PSG en renouvelant Mbappé avec d’énormes sommes d’argent (qui sait d’où et comment il les paie) après avoir subi des pertes de 700 millions d’euros ces dernières saisons et avoir plus de 600 millions d’euros de salaire, c’est une INSULTE au football. Al-Khelaïfi est aussi dangereux que la Super League », a lâché Tebas sur Twitter.