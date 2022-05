Triste fin pour Angel Di Maria, qui devrait quitter le PSG dans l’anonymat le plus total.

Superstar du Paris Saint-Germain à son arrivée de Manchester United en 2015 (contre 63 millions d’euros), Angel Di Maria doit désormais se contenter du statut de supersub depuis l’arrivée de son compatriote Lionel Messi. En fin de contrat cet été, El Fideo aurait déjà trouvé un accord avec la Juventus Turin à en croire les informations de la presse italienne. En Serie A, Di Maria espère retrouver une place de titulaire et faire oublier le départ de Paulo Dybala. Mais selon nos confrères du Parisien, la fin de l’aventure de Di Maria en Ligue 1 s’annonce houleuse.

Furieux, le meilleur passeur de l’histoire du club se sent trahi par les dirigeants du Paris Saint-Germain. Et pour cause, le joueur avait conclu cet hiver un accord avec le club de la capitale pour activer l’option présente dans son contrat et le prolonger jusqu’en juin 2023. Mais finalement, le champion de France a décidé de se rétracter. Pour couronner le tout, le PSG ne prévoit aucun hommage à l’ancien Madrilène lors de son probable dernier match sous les couleurs parisiennes samedi en Ligue 1 contre le FC Metz au Parc des Princes en raison du contexte actuel avec les fans…