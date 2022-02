En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé cristallise les frustrations au Paris Saint-Germain alors que son avenir, plus qu’incertain, l’envoie dans les bras du Real Madrid. Un départ que confirme à demi mot Achraf Hakimi.

« La vérité est que je m’entends très bien avec lui, nous nous entendons très bien depuis le premier jour. L’âge compte aussi parce que nous avons beaucoup de choses sur lesquelles nous sommes d’accord. Nous verrons ce qui se passera, je lui souhaite le meilleur dans sa carrière et dans sa vie, et il décidera. On va en profiter, il nous reste encore quelques mois ensemble et après on verra bien. »