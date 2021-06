Après une saison délicate, le Paris Saint-Germain a ciblé ses priorités pour le prochain mercato et est prêt à faire des folies afin de se renforcer et d’enfin remporter la Ligue des Champions.

Spectateur du titre lillois et des deux coupes européennes remportées par des anciens de la maison, Unai Emery et Thomas Tuchel, le PSG ronge son frein en silence. Les Parisiens ont vécu une saison délicate qui les poussent à débuter les grandes manœuvres. A l’aube d’une Coupe du Monde au Qatar en 2022, les dirigeants du club de la capitale veulent frapper un grand coup et enfin remporter la Ligue des Champions. L’objectif ultime pour lequel ils sont désormais prêt à faire des folies. Tous les leviers sont ouverts pour ce mercato d’été, l’argent coule à flots et les dépenses n’ont pas d’importance. Si cet exercice 20-21 a été compliqué il a, semble-t-il, inspiré la direction parisienne qui a clairement identifié ses faiblesses : les latéraux.

Ces derniers sont le gros problème du Paris Saint-Germain. Un poste qui pose son lot de complications constantes pour le club parisien désormais prêt à pallier ce manque. Jamais rassuré par ses latéraux depuis le départ de Maxwell, le PSG a réalisé un coup miraculeux en recrutant Juan Bernat pour seulement 5 millions d’euros. Une aubaine à ce montant pour Paris, l’Espagnol a convaincu tous les observateurs avant de se blesser. Une grave blessure, rupture des ligaments croisées, qui l’a éloigné des terrains durant toute la saison. Une situation compliqué pour le club de la capitale qui a dû disputer des échéances très importantes avec Diallo, Kurzawa et Bakker à gauche et Dagba, Kherer ou Florenzi à droite. Des joueurs au niveau insuffisant loin des standards du Paris Saint-Germain. Pour enfin régler le problème, le PSG est lancé sur deux pistes, Achraf Hakimi (22 ans, Inter Milan) pour le côté droit et Theo Hernandez, 23 ans, latéral gauche de l’AC Milan pour le flanc gauche. Des profils séduisants qui ont éclaté en Italie cette saison sous les ordres de Stefano Pioli et Antonio Conte. Leonardo connaît bien la Serie A et profite de ses entrées pour prendre de l’avance sur la concurrence. Mais… est-ce réellement une bonne idée ?

Achraf Hakimi et Theo Hernandez ont ébloui le championnat italien cette saison. Auteur de superbes prestations, le Marocain a inscrit pas moins de 7 buts et délivré 10 passes décisives en 37 matches de Serie A quand le Français en marquait 8 et en distribué 8 en 40 rencontres. Des latéraux ou plutôt des pistons ultra offensifs plus ailier que défenseur. Des caractéristiques que la direction parisienne semble écartées alors des deux profils alors qu’il s’agit justement du problème dans lequel elle est empêtré depuis plusieurs saisons et notamment sur le flanc droit avec les échecs successifs nommés Dani Alves, Thomas Meunier et Alessandro Florenzi, trois latéraux plus offensifs que défensifs. Aujourd’hui le PSG s’apprête à faire la même erreur en privilégiant des noms aux spécificités de ces deux excellents joueurs. Un choix perdant qui pourrait coûter très cher au vu des émoluments demandés par les deux clubs lombards. L’Inter Milan réclame entre 60 et 80M€ pour Achraf Hakimi alors que le Milan AC estime Theo Hernandez à 50M€. Une somme énorme potentiellement dépensée pour deux profils qui ne correspondent pas au jeu parisien, encore plus pour le Nerazzurri qui jouait principalement dans un système à 3 défenseurs et 2 pistons avec l’Italien Antonio Conte et qui négligeait grandement ses tâches défensives lors de son passage en Bundesliga au Borussia Dortmund. Des spécificités qui pourraient bien avoir leur importance et fragiliser l’assise défensive du PSG déjà friable à moins que Mauricio Pochettino, ou un autre coach, modifie les habitudes tactiques du club de la capitale.

Affaire à suivre mais le PSG pourrait miser 110 millions d’euros sur ces deux joueurs. A ce prix-là, il serait judicieux de ne pas se tromper…