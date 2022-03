Malgré un « accord verbal » entre Mbappé et le Real Madrid, l’avenir du Français est toujours en suspens.

La tension monte entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Non seulement car le huitième de finale retour de Ligue des champions approche à grands pas (9 mars à 21h), mais surtout à cause des avancés dans le dossier Kylian Mbappé. Libre de tout contrat en juin prochain, le Français a reçu une offre de prolongation mirobolante de la part du PSG. Reste à savoir si Mbappé saura refreiner son envie de rejoindre le Real Madrid.

D’après les informations de Fabrizio Romano, le phénomène de 23 ans aurait même déjà un « accord verbal » avec les dirigeants Merengues. Le journaliste italien précise qu’aucun document n’a été signé entre les différents partis et le PSG n’abandonnera pas si facilement. Toutefois, la future décision de Mbappé ne sera pas uniquement motivée par l’argent.