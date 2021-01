Ce samedi soir, le Paris Saint-Germain reçoit le Stade Brestois dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Avant cette rencontre et devant la presse Mauricio Pochettino a répondu aux questions des journalistes.

Des questions diverses et variées pour le technicien du Paris Saint-Germain qui a botté en touche au moment d’évoquer le mercato hivernal du club de la capitale. « C’est une information interne. Après 5 jours de travail et d’adaptation, il y a beaucoup de choses à gérer, ça aussi, on réfléchira et on va le gérer avec le club, avec Leonardo. Ce sont des questions que nous évaluons en interne, que nous sommes en train d’évaluer. » La mission mercato va donc revenir à Leonardo.