Nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, Georginio Wijnaldum s’est confié sur l’avenir de son futur coéquipier Kylian Mbappé et milite pour que ce dernier reste au club cet été.

S’il vient à peine de découvrir et rencontrer ses nouveaux partenaires, le milieu de terrain des Pays-Bas parle également de l’avenir de Kylian Mbappé et demande au champion du monde 2018 de poursuivre sa carrière avec le club de la capitale. « Tout le monde veut que Mbappé reste, à commencer par moi parce qu’il est une des raisons qui m’ont fait venir au PSG, pour jouer avec des joueurs comme lui (…) J’étais déjà très heureux de voir que Neymar avait prolongé. Mais j’ai aussi été dans cette position et la plupart du temps, vous suivez votre feeling. J’espère juste que le sien va vers le PSG car le club fait de son mieux pour faire de cette équipe la meilleure au monde. » A confié le numéro 18 du club de la capitale.