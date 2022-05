A la tête du Paris Saint-Germain depuis l’arrivée des Qataris, Nasser Al-Khelaïfi serait à la croisée des chemins. Le président parisien souhaiterait quitter son poste dans les plus brefs délais.

« Suite à la confrontation entre le Real et le Paris Saint-Germain, j’avais été interrogé par une télé ou une radio espagnole, j’ai un doute, et on m’avait posé une question : ‘Si tu dois parier, quelle serait la tendance ? Cette personne reste ou s’en va du Paris Saint-Germain ?’ Je me suis rendu compte que pas mal de personnes ont repris et se sont moqués mais à l’époque c’était une tendance et j’avais voulu faire plaisir en répondant, en disant que Pochettino, Mbappé et Nasser allaient partir. Concernant Mbappé, il n’a pris sa décision que jeudi, donc ceux qui parlaient avant ne faisaient que de la spéculation via les différentes sources qu’ils pouvaient avoir. Pour Nasser, je maintiens ce que j’ai pu dire. On est plus proche de la fin que du début. Nasser a dit lui-même qu’il n’en pouvait plus. Il dit à tout le monde qu’il est essoré, qu’il n’en peut plus, qu’il espère que ça soit bientôt la fin. […] Certains voix au Qatar en ont aussi assez du ‘Tout Nasser’ ce qui est assez politique à ce niveau là. Aujourd’hui, si on me demande la tendance, je dirais la même chose, (que Nasser partira, ndlr).«