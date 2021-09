Le FC Barcelone a bien proposé 80 millions d’euros au PSG cet été pour tenter de faire revenir Neymar. Une offre immédiatement refusée par le vice-champion de Ligue 1.

Quelques jours après les aveux de Joan Laporta concernant la star du PSG Neymar, des détails ont fuité concernant l’offre du FC Barcelone. « On a essayé de le faire signer. Il était fou à l’idée de revenir. À l’époque, on a interprété le fair-play financier (de la Liga) d’une manière différente. Si on avait su, on ne lui aurait pas fait d’offre », a récemment confié le patron du club catalan au micro d’Esport 3.

D’après les informations du Daily Star, l’offre en question du FC Barcelone ne dépassait pas les 80 millions d’euros. Un montant bien loin des 222 millions d’euros déboursé par le Paris Saint-Germain en 2017 ou encore des 200 millions d’euros alignés cet été par le Real Madrid pour s’offrir les services de son coéquipier Kylian Mbappé. Une offre désespérée qui traduit encore les difficultés financières du Barça. Finalement les Blaugrana n’auront pas fêté le retour de Neymar, et auront même vu Lionel Messi rejoindre le Brésilien à Paris.