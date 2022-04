Prêté par le Sporting Portugal au Paris Saint-Germain cette saison, Nuno Mendes s’est plus que jamais montré à son avantage sous la tunique du club de la capitale. Des performances qui devraient convaincre le PSG de mettre le paquet pour le recruter cet été.

En dépit des négociations avec le Sporting Portugal, l’actuel leader de la Ligue 1 va devoir sortir les billets dans quelques semaines. Les dirigeants du Sporting Portugal réclament près de 40 millions d’euros pour vendre leur jeune international portugais et pas un centime de moins comme le confirme ‘A Bola.’ Dans ce dossier, le PSG se frotte à un mur et aucune négocations ne semble possible dans l’immédiat. En revanche, Paris devra verser la somme demandée afin de s’attacher de manière définitive les services du latéral gauche lusitanien. Affaire à suivre…