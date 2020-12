Après sa qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, le PSG prépare la réception de l’OL pour la 14e journée de Ligue 1 ce dimanche. Thomas Tuchel ne pourra pas compter sur 3 de ses joueurs.

Le PSG reçoit l’OL. Les deux demi-finalistes de la dernière Ligue des Champions s’affrontent dimanche en clôture de la 14e journée de Ligue 1. Et comme avant chaque match le Paris a publié un communiqué médical. Sans surprise, Mauro Icardi, Pablo Sarabia et Juan Bernat sont forfaits.

Blessés, les trois joueurs ne devraient même plus jouer du tout en 2020. Pablo Sarabia est blessé aux ischio-jambiers, Juan Bernat se remet lui d’une blessure grave au niveau du genou. Quant à Mauro Icardi, victime de douleurs aux adducteurs, l’ancien de l’Inter ne devrait plus rejouer cette année.

« Pour Mauro Icardi, je ne pense pas qu’il pourra rejouer avant les quatre prochains matchs (donc en 2020, ndlr). Si je suis inquiet pour lui ? Oui et non. Oui car c’est inquiétant quand un joueur manque plusieurs semaines. Et non car on a des solutions. On ne peut pas trop penser aux joueurs blessés, on doit chercher des solutions pour pousser les gars qui sont là. Mais j’espère vraiment que Mauro va revenir très très vite. Il travaille dur » a fait savoir Thomas Tuchel.