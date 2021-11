Pour l’ancien de la maison Eric Rabesandratana, Pochettino doit abandonner les compositions à 4 défenseurs pour se focaliser sur un 3-5-2 ou un 3-4-3.

Encore en difficulté vendredi face au LOSC (1-2), le Paris Saint-Germain a trouvé la faille en fin de rencontre grâce notamment au changement de système de Mauricio Pochettino. L’Argentin a tenté le tout pour le tout en basculant sur une composition à trois défenseurs. Une bonne idée qu’il faudrait certainement plus exploiter selon le consultant de France Bleu Paris, Eric Rabesandratana.

« C’est le schéma idéal car les latéraux, que ce soit Hakimi ou Mendes, dictent le fait que tu dois jouer ainsi. À quatre, tu les mets en difficulté parce que ce ne sont pas de vrais défenseurs. Le mieux, c’est que tes latéraux jouent plus haut, avec les trois dans l’axe, et après tu mets ce que tu veux devant. Le plus important, c’est que les mecs fassent les efforts défensifs. Sans cela, ça ne marchera pas. Ramos, c’est le hic. Mais, s’il revient, ça va fonctionner à fond avec Marquinhos et Kimpembe, j’en suis convaincu. En attendant, Danilo Pereira a un bon jeu de tête, il compense beaucoup. »