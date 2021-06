Le PSG célèbre aujourd’hui les 10 ans de l’arrivée de Qatar Sports Investments à sa tête. Un changement de propriétaire qui a fait passer le club de la capitale dans une autre dimension.

Il y a 10 ans déjà, le Qatar faisait son arrivée en grande pompe à la tête du Paris Saint-Germain. Depuis le club de la capitale a vu passer de nombreuses stars et s’accumuler des statistiques ahurissantes : 1314 buts marqués en 553 matches officiels, pour 399 victoires et 258 clean sheets.

Depuis 2011, le club a remporté la bagatelle de 27 trophées : 7 titres de champion de France (2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 et 2020), 6 Coupes de France (2015, 2016, 2017, 2018, 2020 et 2021), 6 Coupes de le Ligue (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2020), 8 Trophées des champions (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020). Une belle collection qui fait aujourd’hui du PSG le club le plus titré de France. Même si l’Olympique de Marseille reste le seul représentant tricolore à avoir soulevé la Ligue des champions. Paris n’aura pas réussi à remporter son unique finale, en 2019, face au Bayern Munich (1-0).

Grâce à un investissement massif de la part de Qatar Sports Investments et l’arrivée de nombreuses stars – Neymar, Kylian Mbappé, Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Gianluigi Buffon pour ne citer qu’eux – le PSG s’est hissé parmi les tous meilleurs clubs d’Europe. En 10 ans, sa valeur est passé de 70 millions d’euros à plus de 2,5 milliards.