Courtisé par l’Europe entière, Jude Bellingham rapportera des millions au Borussia Dortmund. Le PSG serait prêt à débourser 150M€ pour s’attacher ses services.

Âgé d’à peine 19 ans, Jude Bellingham ne cesse de s’illustrer sous les couleurs du Borussia Dortmund. Cette saison, sa troisième en Allemagne, l’international anglais enchaîne les performances de haute volée avec déjà 9 buts et 2 passes décisives au compteur en 21 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Des prestations remarquées à travers l’ensemble du continent. D’après Sky Germany, plusieurs cadors anglais songeraient à l’enrôler. Outre Manchester City et Liverpool, Manchester United se montrerait également très intéressé et des offres pourraient être dégainées dès l’été prochain. Une concurrence féroce à laquelle le Paris Saint-Germain s’ajoute.

Selon les informations dévoilées par Ok Diario, les Parisiens seraient prêts à toutes les folies pour s’offrir Jude Bellingham. Un chèque de 150 millions d’euros serait déjà en préparation. Si le Borussia Dortmund devrait être rapidement convaincu, l’international anglais pourrait privilégier d’autres intérêts comme celui affiché par le Real Madrid.