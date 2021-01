Directeur sportif du Stade Rennais Florian Maurice revient sur l’avenir de la jeune pépite bretonne à savoir Eduardo Camavinga (18 ans).

Celui qui dirige le sportif au Stade Rennais évoque la situation du jeune joueur qui est dans le viseur des plus grands clubs tels que le Real Madrid ou encore le Bayern Munich. Maurice espère le garder le plus longtemps possible.

« On travaille toujours sur une prolongation, pas parce qu’il y a un changement d’agent ou quoi que ce soit. On a toujours dans l’idée de continuer avec Eduardo et de trouver une solution », a promis le dirigeant rennais dans les colonnes de « Ouest France ».