Alors que mardi Mbappé assumait ses envies de départ, la mère de Mbappé a pourtant ouvert les portes à une prolongation au PSG…

« On discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien. J’ai même eu Leonardo hier soir (lundi) », a assuré Fayza Lamari, la mère de Mbappé au Parisien.

Et si un départ libre au Real Madrid semble la priorité de Kylian, le Français n’avait pas complètement balayé la possibilité de resigner à Paris dans son entretien avec l’Equipe. « Cela fait maintenant suffisamment de temps que je suis dans le foot pour savoir que la vérité d’hier n’est pas celle de demain. […] Donc on ne sait pas ce qui peut se passer », avait-il expliqué. Communication ou vérité absolue ? On en saura sans doute plus bientôt.