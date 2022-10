Après deux semaines de pause, le procès de Benjamin Mendy a repris le 17 octobre après qu’il ait nié les 7 viols dont il est accusé. La nouvelle séance qui devait se tenir ce mardi a été reportée puisque celui qui devait être le juge a été testé positif au Covid 19.

Déjà la semaine passée, la séance s’est maintenue malgré que l’accusé, Benjamin Mendy, n’a pas pu se rendre au procès et avait donc suivit les terribles témoignages des plaignantes en distanciel. Ainsi, le juge Steven Everett en charge de diriger le procès a annoncé aujourd’hui qu’il était positif au coronavirus. Ainsi, les représentants de la défense et de l’accusation se retrouveront mercredi.

Rappelons que le champion du monde 2018 était en détention provisoire dans l’attente de son procès, et qu’il est accusé de 7 viols, une agression sexuelle et une tentative de viol. L’ancien défenseur de Manchester City n’a donc plus connu les pelouses depuis plusieurs mois et ne devrait plus jamais faire son retour sur la pelouse.